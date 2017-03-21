FAZ: Тиллерсон променял НАТО на Россию и Китай

Решение госсекретаря США Рекса Тиллерсона пропустить встречу министров иностранных дел стран НАТО ради переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином , а затем посетить Москву обеспокоит союзников США по альянсу, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечет издание, "у Тиллерсона нет времени на своих коллег из НАТО", так как переговоры с главой Китая во Флориде 6-7 апреля являются для него приоритетнее. Более того, вскоре после встречи с Си Цзиньпином Тиллерсон оправится с визитом в Москву.

Бывшие высокопоставленные американские чиновники опасаются, что "подобное планирование встреч госсекретаря может вызвать беспокойство у союзников США". По их мнению, "Тиллерсон таким образом может усилить впечатление, что США заигрывают с Москвой", говорится в статье.