Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации

Дочь президента США Иванка Трамп получит личный кабинет в западном крыле Белого дома и доступ к секретной информации, сообщает издание Politico со ссылкой на ее юриста Джейми Горелика.

Сообщается, что Иванка Трамп не займет официального поста государственной служащей и не будет получать зарплату.

По словам Горелика, она станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы широкого спектра.

"Взрослый ребенок президента, который активно вовлечен в работу администрации – это новая возможность", — сказал Горелик. По словам людей, близких к дочери президента США, Иванка не видит в своей новой роли ничего необычного – она долго работала рядом с отцом в Trump Organization и в качестве партнера в шоу "Кандидат".