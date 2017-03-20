Порошенко перебил представителя банка ЕС после слов о «конфликте на востоке»

Петр Порошенко перебил главу представительства Европейского инвестиционного банка Лилию Чернявскую. Украинский президент поправил выступавшую, заявив, что на востоке Украины «нет конфликта, а есть российская оккупация». Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем аккаунте в Facebook

Инцидент произошел на заседании Совета регионального развития. Порошенко перебил Чернявскую, когда она заявила, что одной из основных целей кредитной организации является помощь людям, оказавшимся в тяжелой ситуации в связи с «конфликтом на востоке». Замечание президента публика встретила аплодисментами. После слов главы государства Чернявская извинилась, после чего продолжила выступление. Ранее Порошенко заявил, что из-за действий радикалов киевские власти полностью утратили влияние на Донбасс. Глава Украины подчеркнул, что следствием торговой блокады региона стал тяжелый кризис в энергетической и металлургической сферах. Кроме того, сильный удар был нанесен бюджету страны.

Торговую блокаду Донбасса в конце января 2017 года организовали бывшие участники так называемой антитеррористической операции (АТО). Активисты считают торговлю с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республики (ДНР и ЛНР) незаконной. 1 марта власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех украинских предприятиях, располагающихся на территории непризнанных республик. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединенных наций (ООН), в боях погибли порядка 10 тысяч человек.