Москаль рассказал о преимуществах венгерских паспортов для украинцев

Венгерское гражданство позволит жителям Закарпатской области Украины получать высокую пенсию и свободно передвигаться по Европе. С таким заявлением выступил губернатор региона Геннадий Москаль . Свое заявление политик сделал в эфире телеканала «112». Видео интервью опубликовано на YouTube

«Имеешь право свободно передвигаться, свободно жить, никто к тебе не имеет права даже прикоснуться», - заявил Москаль.