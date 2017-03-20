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Москаль рассказал о преимуществах венгерских паспортов для украинцев
Венгерское гражданство позволит жителям Закарпатской области Украины получать высокую пенсию и свободно передвигаться по Европе. С таким заявлением выступил губернатор региона Геннадий Москаль. Свое заявление политик сделал в эфире телеканала «112». Видео интервью опубликовано на YouTube.
«Имеешь право свободно передвигаться, свободно жить, никто к тебе не имеет права даже прикоснуться», - заявил Москаль.
Москаль заявил, что пенсионер на Украине получает порядка 1300 гривен (около 2800 рублей). В Венгрии пенсии составляют 1300 евро (около 81 тысячи рублей). Президент Украины Петр Порошенко ранее вынес на рассмотрение украинского парламента законопроект о лишении гражданства государственных служащих, имеющих паспорт другого государства.
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