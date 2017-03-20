Порошенко: Украина из-за блокады радикалов потеряла влияние на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в результате блокады Донбасса радикалами Украина полностью потеряла влияние на эту территорию.

"Организаторы блокады обманывали общество, поскольку это была не блокада ОРДО/ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) — какая блокада, когда там дыра в границе, в том числе и с Российской Федерацией сотни километров? На самом деле это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию", — сказал он в ходе выступления на заседании Совета регионального развития в Киеве.

Порошенко также отметил, что организаторы блокады должны быть готовы нести ответственность за свои действия.