Глава совета Societe Generale: Европе повезло с Меркель

Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини Смаги считает, что Европе повезло с Ангелой Меркель , а национализму не удастся расколоть ЕС . Об этом он заявил в интервью CNBC.

Говоря о немецком канцлере, Бини Смаги особенно выделил то, как она ведет дела с лидерами Польши, Турции, США.

При этом распад ЕС из-за подъема национализма, по его мнению, вряд ли возможен.

«Думаю, что Франция и другие страны слишком многое потеряют в случае раскола Европы. Думаю, что большинство французов поддерживают евро, поддерживают Европу», - указал Бини Смаги.