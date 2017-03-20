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Глава совета Societe Generale: Европе повезло с Меркель
Председатель совета директоров Societe Generale Лоренцо Бини Смаги считает, что Европе повезло с Ангелой Меркель, а национализму не удастся расколоть ЕС. Об этом он заявил в интервью CNBC.
Говоря о немецком канцлере, Бини Смаги особенно выделил то, как она ведет дела с лидерами Польши, Турции, США.
При этом распад ЕС из-за подъема национализма, по его мнению, вряд ли возможен.
«Думаю, что Франция и другие страны слишком многое потеряют в случае раскола Европы. Думаю, что большинство французов поддерживают евро, поддерживают Европу», - указал Бини Смаги.
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