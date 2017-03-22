Шварценеггер высмеял Трампа за низкий рейтинг популярности

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер высмеял президента США Трампа за низкий рейтинг популярности и раскритиковал за сокращение социальных расходов.

Об этом актер написал в собственном микроблоге.

«Дональд, опубликовали рейтинги, и вы потерпели крах. Ничего себе!» - цитирует его ТАСС.

Также бывший губернатор Калифорнии предложил Трампу посетить общеобразовательную школу, чтобы убедиться, что сокращение социальных расходов негативно скажется на школьниках.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса Gallup International лишь 37% респондентов одобряют деятельность президента.

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