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Порошенко подарили путеводитель по Крыму
Президенту Украины Петру Порошенко в прошлом году подарили книги «Путеводитель по Крыму» и «Приворотное зелье».
Запрос насчет полученных Порошенко презентов в администрацию президента направляли «Украинские новости».
Всего на имя Порошенко поступили и были переданы в Фонд Президентов Украины в 2016 году 282 подарка. Среди них - вязаные шерстяные носки, две вышиванки и книга «Приворотное зелье» от неизвестных дарителей, а также издание «Путь к успеху. Как изменить систему, не изменив себе» (от объявленного в розыск бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко) и портрет президента, выполненный из камня, от дарителя из Канады.
Порошенко также получил подарки от Европейского Союза и 25 стран. От Литвы - набор сувенирных бутылочек, от Туркменистана - национальную одежду и деревянную шкатулку с национальными игрушками, от Сингапура - книгу Ли Куан Ю «Мой взгляд на будущее мира» и металлическую статуэтку «Два острых перца».
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