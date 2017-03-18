На Украине люди в балаклавах перекрыли автотрассу на Варшаву

На Украине в Ровненской области около 100 человек в балаклавах перекрыли ведущую на Варшаву автотрассу, требуя разрешить им беспрепятственную добычу янтаря.

Утром в районе села Фёдоровка Сарненского района более сотни недовольных перекрыли автодорогу Киев — Ковель. Они выдвинули ряд требований. «Протестующие выдвигают ряд требований относительно беспрепятственной добычи янтаря и освобождения задержанного 43-летнего жителя пгт Клесов, который причастен к массовым беспорядкам на Сарненщине, во время которых стреляли в полицейского», — говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Два дня назад в этом районе силы Нацполиции обнаружили две мотопомпы, их старатели используют при добыче янтаря. Полицейские попытались изъять их у нелегально добывающих янтарь старателей. Активного участника конфликта задержали, он находится в изоляторе временно содержания. Между правоохранителями и добытчиками янтаря, которые не оформляют лицензию на свою деятельность, часто возникают конфликты. В сентябре 2016 года в Ровненской области Украины произошли массовые беспорядки, в которых участвовали около 200 добытчиков янтаря.