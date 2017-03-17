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У секретного агента США украли ноутбук с данными по нацбезопаности
Неизвестные похитили у агента Секретной службы США ноутбук с чертежами Trump Tower, подробностями уголовного дела об использовании бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон личной электронной почты и другой информацией. Об этом сообщает телеканал ABC.
Похитители вытащи ноутбук из машины агента. Инцидент произошел 16 марта в Нью-Йорке. Факт кражи уже подтвердили в ведомстве. Представители спецслужбы отметили, что ее сотрудники не имеют права хранить секретные данные на своих компьютерах. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиски украденного гаджета. Личность злоумышленника полицейские пытаются установить по записям с камер видеонаблюдения. В обязанности сотрудников Секретной службы США входит охрана первых лиц государства.
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