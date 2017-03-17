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Конгрессвумен опубликовала фото "кремлевского клана" Трампа
Фото: AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс опубликовала в Twitter коллаж, на котором изображены люди, которые, по мнению конгрессвумен, входят в "кремлевский клан" американского президента Дональда Трампа.
На коллаж Уотерс поместила башни Кремля, лица Владимира Путина, Дональда Трампа и членов "клана". Среди них оказались основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, госсекретарь Рекс Тиллерсон, посол России в США Сергей Кисляк, бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, экс-президент Украины Виктор Янукович, депутат Рады Андрей Артеменко, призывавший сдать Крым "в аренду" РФ, и другие.
Meet @realDonaldTrump's #KremLINKlan: pic.twitter.com/UxzH4BSzp4— Maxine Waters (@MaxineWaters) 16 марта 2017 г.
Политик опубликовала картинку в Twitter, сопроводив подписью: "Знакомьтесь, кремлевский клан Дональда Трампа".
Уотерс известна своими резкими высказываниями в адрес Трампа и его соратников. Ранее она назвала администрацию президента "кучкой мерзавцев", так как они, по убеждению политика, заинтересованы в снятии санкций с России.
Конгрессвумен позволяла себе нелестные высказывания в адрес России. Например, она обвинила Москву в "атаке на Корею". Кроме того, Уотерс успела стать "жертвой" пранкеров Вована и Лексуса. Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана для того, чтобы обсудить антироссийские санкции. В ходе беседы пранкеры сообщили, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом "свою марионетку Айболита". Уотерс всерьез озаботилась судьбой этого "государства" и заявила, что санкции с РФ снимать нельзя.
Владимир Гройсман Андрей Артеменко Майкл Флинн Сергей Кисляк Еще 5 тегов
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