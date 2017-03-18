Хоп, мусорок!

В четверг, 16 марта, глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что ночью на подконтрольной Киеву территории Донбасса задержаны пять грузовиков с львовским мусором. «Благоухающий» кортеж остановили в Покровске, в 1200 километрах от Львова. Это абсолютный рекорд мусорного автопробега по украинским землям. До сих пор львовские отходы в основном кочевали по близлежащим областям. Между тем в сети появились свежие фото львовских улиц, которые в прямом смысле утопают в помоях. Мусорные реки растеклись по всем тротуарам, их высота достигает второго этажа. Комментируя увиденное, пользователи написали, что в любой другой стране министр экологии и мэр должны были сделать себе харакири. В ответ глава города Андрей Садовый пожаловался, что он и Львов остались со своей «большой экологической бедой» один на один. Почему в стране без малого год не могут найти управу на львовский мусор и удастся ли столице западной Украины вынырнуть из помойки, разбиралась «Лента.ру».

В село Великие Грибовичи, в трех километрах от Львова, твердые бытовые отходы регулярно возили с середины прошлого века. В результате здесь выросла самая большая на Украине свалка: мусорные горы высотой до 60 метров раскинулись на площади в 26 гектаров. Возможно, грибовичский полигон разросся бы еще больше и даже получил статус величайшей помойки Европы, но все закончилось 30 мая 2016 года. Ночью здесь случился пожар, потушить который не могли почти две недели. Погибли трое пожарных и один сотрудник коммунальной службы — в момент обрушения мусорных масс. Из-за трагедии на свалке в городе начались акции протеста: люди требовали отставки мэра.

Первым на выручку Садовому бросился его киевский коллега Виталий Кличко . Сразу после пожара в Грибовичах он пообещал помочь Львову в решении мусорного вопроса. «Поскольку в летнее время мощности мусоросжигательного завода "Энергия" в Киеве недозагружены, мы можем принять часть мусора на сжигание, а часть направить на сортировочные линии. Надеюсь, что проблема с мусором во Львове решится в ближайшее время», — оптимистично заметил столичный градоначальник. И ошибся.

С 1 августа из-за ремонтных работ на «Энергии» прием мусора был приостановлен. Львовские помои потекли на свалку в село Крюковщина Киевской области, что не понравилось местным жителям, и они также начали протестовать, блокируя движение львовских мусоровозов.

После неудачной попытки «слить помои» в Киев львовские власти поочередно пытались пристроить отходы в другие украинские города — Черновцы, Днепропетровск (переименован Верховной Радой в Днепр), Житомир, Николаев. Но всякий раз счастливому избавлению львовян от мусора препятствовало население, не желающее принимать западные объедки. К осени ситуация с вывозом, а точнее невывозом львовских ТБО достигла критического уровня: во многих районах мусор не вывозили неделями, его попросту складировали на улицах. По словам горожан, их «накрыло помойным ведром».

В какой-то момент львовянам показалось, что дело с мусором вдруг сдвинулась с мертвой точки. Они отмечали, что с улиц наконец стали исчезать зловонные пакеты. Но радость была недолгой — выяснилось, что это не найденное властями решение проблемы, а инициатива местных коммунальных служб. Причем незаконная. Так или иначе, помои из Львова начали тайком развозить по всей стране. Украину уже который месяц бороздят набитые ТБО грузовики, которые инкогнито разгружаются в разных регионах. Смердящие «подарки» из Львова обнаружились в Чернобыльской зоне, Винницкой, Тернопольской, Киевской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Хмельницкой областях. Почти везде по факту загрязнения земель открыты уголовные дела. Правда, водителям «секретных» мусоровозов, которых успели задержать до того, как они скинут мусор в лесу или других безлюдных местах, максимально грозит штраф в 3,4 тысячи гривен (7,5 тысяч рублей).

Сотрудники правоохранительных органов вычисляли львовский след мусорщиков по автомобильным номерам на грузовиках. Но перевозчики отходов быстро сориентировались и стали маскироваться, попросту снимая перед поездкой государственные регистрационные знаки с машин. Чтобы проследить географию происхождения «ароматного» груза, украинским стражам порядка теперь приходится рыться в помоях. В качестве улик в делах о замусоривании территорий фигурируют изъятые из объедков чеки львовских магазинов и ресторанов, повестки городских судов и даже визитные карточки мэра.

Не надеясь на власти, украинцы по традиции решили действовать самостоятельно. Так, жители села Сосновка Иванковского района Киевской области, где в декабре 2016-го были обнаружены завезенные отходы, заявляют, что в их местности подобные сюрпризы больше не случатся. По словам местных активистов, они установили слежку за всеми подозрительными автомобилями чужаков, а самое главное, сумели придать событию широкий общественный резонанс. «Здесь были журналисты, телевидение. Теперь в наш район никто не рискнет сунуться. И другим так же поступать советуем», — похвастались в местном сельсовете.

Свой метод борьбы с «подкидышами» предложили в Одесской области, куда львовские помои добрались буквально на днях. Сначала кучу отходов нашли в Овидиопольском, затем — в Белгород-Днестровском районе. В селе Молога мусоровозы без опознавательных знаков опорожнились дважды, в общей сложности восемь грузовиков. По словам сельской главы Анны Гаврилюк, увидев первые мусоровозы, жители не придали этому значения: подумали, что грузовики прибыли покупать зерно. Когда заметили мусор, было уже поздно.

«Мы установили дежурство, однако на этот раз шесть машин приехали в три часа ночи, сгрузили шесть куч, похожих на домики, и быстро уехали. Пока дежурные оповестили полицию, их и след простыл»,— посетовала Гаврилюк. И предположила, что львовские мусорщики оказались в Мологе неслучайно, им помогал кто-то из местных. «Мы сейчас проводим расследование, дежурство усилили», — сообщила она. Львовский мусор источает жуткое зловоние, поэтому селяне настроены крайне агрессивно. «Если эти фуры еще раз появятся здесь, то их просто сожгут», — предупредила Гаврилюк.

Киевские власти, у которых львовский мусор прочно засел в голове, призывают граждан не чинить самосуд. Чтобы разобраться с проблемой на месте, в конце января столицу западной Украины посетил премьер-министр страны Владимир Гройсман . По личной просьбе главы правительства, городу обещали выделить земельный участок в Яворовском районе Львовской области для обустройства новой свалки. Впоследствии Львов обязался возвести здесь мусороперерабатывающий завод. Думая, что вопрос решен, Гройсман успокоился.

А вот депутаты Яворовского райсовета, наоборот, взбунтовались. Они заявили, что поблизости с выделенным под мусорный полигон участком находится местный водозабор, обеспечивающий питьевой водой половину района. Если здесь обустраивать свалку, протестов не избежать. Стало понятно, что пристроить львовские помои не получится и теперь.

Убедившись, что львовским отходам не обрадуются нигде, глава кабмина вспомнил о Грибовичах. В феврале он поручил городским властям немедленно приступить к восстановлению закрытого после пожара и гибели людей полигона. По словам Гройсмана, для возрождения самой большой на Украине свалки будут созданы все условия, а пока он берет львовский мусор под личный контроль. «Надо срочно начать работы на полигоне. Мы все поможем», — заверил премьер-министр.

Тем временем мусорный вопрос поссорил Львов почти со всеми украинскими соседями. Депутаты Полтавского областного совета потребовали от городских властей немедленно пресечь несанкционированный вывоз мусора на территорию региона и официально извиниться перед жителями области за подаренные помои. «Уже полгода львовский мусор неконтролируемо завозится на территорию Полтавской области и, нарушая все правовые и экологические нормы, выгружается рядом с населенными пунктами, в лесополосах, полях, на берегах рек, у дорог», — возмущаются в обладминистрации.

По словам чиновников, не далее как 1 марта у города Кременчуга задержали колонну из пяти автомобилей, которые в очередной раз привезли мусор из Львова. Две машины успели выгрузить отходы прямо на берегу Днепра. «Такие действия не укладываются в рамки добропорядочных и партнерских отношений между регионами страны и несут экологическую опасность и угрозу распространения инфекционных заболеваний», — говорится в обращении облсовета.

Вслед за полтавскими коллегами дать бой «наглому» львовскому мусору решили одесские власти. Депутат местного облсовета Ирина Ковалиш потребовала провести внеочередные проверки всех помоек и свалок на предмет возможных львовских «сюрпризов». Кроме того, народная избранница готовит обращение к руководству страны с требованием срочно решить проблему незаконного перемещения по Украине отходов львовского происхождения.

В ответ на все обвинения мэр Львова Андрей Садовый 6 марта заявил, что ситуация с вывозом мусора в городе критическая. «Более тысячи тонн отходов не вывезено из Львова. 257 площадок переполнены. Все машины, которые сегодня транспортируют отходы за пределы Львова заблокированы, это примерно 50 машин»,— отметил градоначальник. Мы можем рассчитывать только на полигоны в пределах области. Львов может остаться один в своей большой беде», — предостерег Садовый.

«Не знаю, кому в голову пришла такая мысль — блокировать все машины», — недоумевает мэр. Он подчеркивает, что без вывоза мусора в условиях приближающегося теплого сезона Львову не избежать экологической катастрофы.