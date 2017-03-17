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Порошенко анонсировал создание украинского многоцелевого истребителя
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane's 360.
Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.
Создаваемый самолет получил название «Легкий бойовий литак».
В феврале Порошенко сообщил, что авиации Вооруженных сил Украины разработано новое ракетное вооружение. «Ракеты калибра 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — рассказал президент.
В декабре 2016-го в Киеве показали прототип самолета Ан-132D. Работы по этому проекту компания «Антонов» ведет в рамках совместного предприятия с Саудовской Аравией по контракту, подписанному в апреле 2015 года. Машина представляет собой коренную модернизацию разработанного в СССР Ан-32 с установкой американской авионики.
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