Киев опубликовал список разрешенных для перевозки в ДНР и ЛНР товаров

Вступил в силу приказ министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины об утверждении перечня товаров и продукции, которые можно перевозить через линию разграничения сторон конфликта в Донбассе, сообщают СМИ. Документ опубликован в газете «Урядовый курьер» в четверг и вступает в силу с момента опубликования, передает «Громадське ТВ». В список товаров, которые можно провозить в ДНР и ЛНР и вывозить оттуда на контролируемую Киевом территорию, включили оборудование, запчасти и комплектующие, сырье и готовую продукцию, химматериалы, горюче-смазочные материалы, инструменты и спецодежда для угледобывающей, энергетической отраслей и инфраструктуры, передает УНИАН.

Напомним, изначально блокаду Донбасса начали ветераны «АТО», требуя освободить пленных и прекратить торговлю с ДНР и ЛНР. Это поставило Украину на грань энергетического кризиса. Однако после разгона радикалов украинские власти поставили уже официальные блокпосты, самостоятельно заблокировав все транспортное сообщение с Донбассом, а не только железнодорожное. Введено в действие решение о транспортной блокаде ДНР и ЛНР было в четверг президентом Украины Петром Порошенко . Западные СМИ и ряд западных государств также осудили решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса.