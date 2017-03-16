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Меланию Трамп обвинили в съемках в порно
Мелания Трамп снималась в «грязном порно». С таким заявлением в эфире телеканала MSNBC выступил журналист Дэвид Кей Джонстон. Об этом сообщает издание The Daile Caller.
Свое заявление журналист сделал в программе «Последнее слово с Лоуренсом О'Доннеллом» во время обсуждения налоговой декларации американского президента Дональда Трампа. Ведущий обратил внимание, что человеку с такими доходами странно отчитываться о своей зарплате. Тогда Джонстон отметил, что декларация может принадлежать первой леди. О'Доннеллом заявил, что супруга Трампа никогда не занималась бизнесом, на что обозреватель заявил, что она снималась в порно. Ведущая MSNBC Рэйчел Мэддоу ранее заявляла, что обнародует налоговую декларацию Трампа за 2005 год. Таким образом журналистка пыталась доказать, что миллиардер уклонялся от уплаты налогов. Однако за несколько часов до эфира Белый дом опубликовал декларацию президента США. Согласно документу, Трамп исправно выплачивал все налоги.
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