Радикалы захватили зал заседаний Киевского горсовета

Около двух десятков боевиков в камуфляже ворвались сегодня в здание Киевского городского совета, и потребовали у столичных депутатов принять постановление с поддержкой полного прекращения торговых отношений с Россией. Об этом сообщает пресс-служба националистической партии "Свобода", выступившей инициатором акции.

Под давлением боевиков депутаты приняли такое решение. Причем во время голосования входы в сессионный зал были заблокированы мужчинами в камуфляже, а охрана фактически бездействовала.

"Киевская община сказала свое слово: "Сбербанк" ВТБ и другие российские банки, заправки, учреждения теперь не воспринимаются жителями и официально являются лишними на улицах Киева! Теперь каждый киевлянин может требовать закрытия такого учреждения у себя во дворе или на улице!", - заявил представитель националистов в столичном горсовете Владимир Назаренко

В начале недели боевики радикальных группировок блокировали областные советы в Черновцах, Луцке, Ровно и Ивано-Франковске, и требовали принятия постановлений, одобряющих блокаду Донбасса и прекращение торговых отношений с Россией.