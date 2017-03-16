В Техасе поезд сбил беременную модель во время фотосессии

В техасском городе Навасота во время позирования для фотосессии 19-летняя беременная модель оказалась зажата между рельсами, когда появился грузовой поезд

Поезд не успел остановиться и Фредзания Томпсон оказалась сбита экстренно тормозившим поездом. Фотограф при этом не пострадал.

Мама скончавшейся модели рассказала, что ее дочь планировала бросить учебу в колледже ради карьеры в модельном бизнесе.