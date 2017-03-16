Трамп пообещал потопить российский разведкорабль «Виктор Леонов»

Президент США Дональд Трамп обещал потопить российский разведывательный корабль « Виктор Леонов », который якобы был замечен у восточного побережья Америки, передает Daily Star.

По данным издания, месяц назад, когда в СМИ впервые появилась информация, что российский корабль был замечен в 30 милях от побережья штата Коннектикут, Трамп в ходе февральской пресс-конференции на вопрос про российский корабль ответил, что «лучшее, что он мог бы сделать, - это потопить этот корабль прямо в 30 милях от берега».

«Мне было бы намного легче вступить в борьбу с Россией, но тогда мы не договоримся», - также отметил президент США.

Ранее американский телеканал Fox News сообщил, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» был замечен у восточного побережья США. Отмечается, что судно якобы обнаружили примерно в 37 км юго-восточнее от базы подлодок в штате Джорджия. По данным телеканала, российский разведкорабль не заходил в территориальные воды Америки.

Месяц назад американские СМИ со ссылкой на неназванный источник во властных структурах также заявляли о приближении «Виктора Леонова» к побережью США в районе базы подводных лодок в штате Коннектикут.