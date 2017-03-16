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СМИ: США выделили Украине $54 млн на реформы
США выделили Украине $54 млн в качестве дополнительной помощи для проведения реформ.
Об этом пишут украинские СМИ.
Межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц.
Согласно договору средства пойдут на поддержку критически важных реформ, на борьбу с коррупцией и развитие демократии.
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