СМИ: США выделили Украине $54 млн на реформы

США выделили Украине $54 млн в качестве дополнительной помощи для проведения реформ.

Об этом пишут украинские СМИ.

Межправительственный договор подписали первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и директор миссии агентства США по международному развитию Сьюзен Фриц.

Согласно договору средства пойдут на поддержку критически важных реформ, на борьбу с коррупцией и развитие демократии.