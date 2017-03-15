Киев ввёл полную транспортную блокаду ДНР и ЛНР

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по предложению президента страны Петра Порошенко инициировал полную остановку транспортного сообщения с Донбассом. По мнению украинского лидера, эта мера, заявленная как временная, стабилизирует обстановку в регионе. При этом он отметил, что подобная блокада может дорого обойтись стране в экономическом плане. Решение Порошенко поприветствовали украинские радикалы. В Москве и Берлине усиление блокады региона осудили и призвали к скорейшему снятию ограничений на перемещение транспорта.

Национальная полиция и Национальная гвардия Украины приступили к организации транспортной блокады Донбасса в соответствии с распоряжением СНБО. Совет принял такое решение по указанию Петра Порошенко, выступившего на экстренном заседании органа.

«Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия», — сказал Порошенко.

Его поддержал секретарь Совета Александр Турчинов : «Все грузовые перевозки к линии соприкосновения перекрыты».

Приветствуя решение, около полусотни сторонников блокады Донбасса в военной форме собрались у стен здания, где открылось заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Капитуляция власти

Между тем, инициатива Порошенко по официальной блокаде Донбасса не вызвала безоговорочную поддержку среди украинских депутатов. По мнению оппозиции, президент и СНБО просто сдались под напором нарушителей закона и, не имея ресурсов для усмирения, решили возглавить их.

«Решение СНБО — это откровенная политическая капитуляция перед нарушителями закона. Это свидетельство беспомощности власти, ее неспособности навести правовой порядок в стране, обеспечить действие Конституции, гарантировать права и свободы украинских граждан», — говорится в заявлении на сайте «Оппозиционного блока».

Помимо этого отмечается, что введение блокады противоречит Минским соглашениям и может привести к отмежеванию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Вопреки совести

Ситуацию с транспортным сообщением не оставил без внимания и МИД России . Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что блокада противоречит всем заявлениям, сделанным ранее украинским руководством.

«Если это так, это противоречило бы всем заявлениям, которые звучали из уст премьер-министра, других ответственных членов украинского руководства. Это противоречит здравому смыслу и человеческой совести», — заявил министр.

С той же позиции выступил и полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов

«Оглашенное сегодня в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о якобы временной, а по сути о полной автомобильной и железнодорожной блокаде Донбасса — шаг, прямо противоречащий Минским соглашениям. Особенно цинично, что их огласили в день заседания Контактной группы, призванной способствовать нормализации ситуации», — цитирует ТАСС Грызлова.

Озабоченность решением Порошенко и СНБО высказали также в МИД Германии, отметив, что оно не способствует деэскалации конфликта. По словам официального представителя ведомства Мартина Шефера, блокада только усугубляет разделение в регионе.

Снять блокаду призвали и в правительстве ФРГ: «Правительство ФРГ обращается к тем, кто в настоящее время блокирует важное железнодорожное сообщение в Донбассе, перестать это делать. Это наносит ущерб не только усилиями об урегулировании конфликта, как это ясно заявил Шефер, это противодействует также обеспечению Украины электричеством, потому что для производства электроэнергии не поставляется необходимый для этого уголь. То есть ситуация в снабжении обостряется, этого никто не может хотеть серьёзно».

На грани кризиса

Инициируя остановку транспортного сообщения, Порошенко, тем не менее, отметил, что ситуация с блокированием Донбасса уже привела к экономическим трудностям, и они будут только усугубляться. К тому же, подчеркнул он, действия тех, кто изначально организовал перекрытия, только укрепили недоверие жителей региона к украинским властям.

«Негативный эффект блокады для всей Украины абсолютно очевиден. За полтора месяца они не приблизили, а отдалили возвращение этих районов, не усилили, а ослабили влияние Украины по ту сторону линии соприкосновения. Не способствовали восстановлению территориальной целостности Украины, а наоборот, ещё больше усложнили эту задачу», — заявил президент.

Все это, по мнению украинского лидера, привело к тому, что руководство самопровозглашённой Донецкой народной республики ввело внешнее управление почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции, с которыми Киев ещё сохранял ограниченные отношения.

Киев выставит счёт

Порошенко попросил кабмин оперативно проанализировать дальнейшее развитие экономической и энергетической ситуации в стране, отметив, что только ранняя весна спасла Украину от веерных отключений электроэнергии. При этом он отметил, что намерен выставить счёт организаторам самовольной блокады — активистам из партий «Самопомощь» и «Батькивщина».

«То, что действия наших блокирующих влетят Украине в копеечку, это очевидно. В какую именно, покажет калькуляция. И эти счета мы выставим не только самопровозглашенным республиканцам, но и «Самопомощи» и «Батькивщине» и другим зачинщикам и промоутерам блокады», — сказал президент.

Он также назвал действия радикалов попыткой спровоцировать власть на применение силы, пригрозив, что организаторы, приезжающие на линию блокады с оружием в руках, будут арестовываться и привлекаться к ответственности.

Радикальный визит

Вместе с тем штаб активистов на линии разграничения уже поприветствовал действия Порошенко и СНБО по официальному перекрытию сообщения с Донбассом. Ранее же они заявляли, что в случае отсутствия решительных мер со стороны властей они устроят митинг прямо около дома Порошенко.

«В субботу и воскресенье мы инициируем акцию — едем к Петру Порошенко домой. Мы хотим призвать президента открыть глаза на ситуацию в Украине, донести, что торговать с врагом — это аморально», — сказал накануне представитель праворадикальной структуры «Автомайдан» Игорь Василив.

Ввели ответные меры

Аналогичный запрет на вывоз продукции и сырья из Донбасса на Украину ранее ввело и руководство ДНР. Как отметил глава самопровозглашённой республики Александр Захарченко , действия Киева — борьба за власть.

«Мы также ввели запрет на вывоз на территорию бывшей Украины нашей продукции и нашего сырья. Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям. И прежде всего, политическую часть», — приводит ДАН слова Захарченко.

Глава же делегации ДНР на переговорах по мирному урегулированию Денис Пушилин назвал решение украинских властей легализацией действий радикалов.

«Это не только прямое нарушение Минских соглашений, а легализация на самом высшем государственном уровне действий радикалов. То есть это не сумбурные действия маргиналов, а политика государства, граничащая с геноцидом 4 млн человек, проживающих в Республиках», — цитирует агентство Пушилина.

От блокады к блокаде

Напомним, грузовое железнодорожное сообщение с Донбассом было заблокировано неподконтрольными Киеву радикальными украинскими группировки в конце января нынешнего года. Среди инициаторов — бывшие участники военной операции на востоке Украины и депутаты Верховной рады. По словам организаторов, любая торговля с самопровозглашёнными республиками является незаконной.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего Киев был вынужден ввести чрезвычайные меры в энергетике до 17 марта с целью экономии ресурсов. Так же сообщалось, что своё производство были вынуждены остановить Енакиевский металлургический завод и ПАО «Краснодонуголь», входящие в горно-металлургическую группу «Метинвест».