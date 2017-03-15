Союзник США сбил квадрокоптер ценой в $200 ракетой за три миллиона

Одна из стран-союзниц США сбила квадрокоптер за 200 долларов с помощью ракеты за три миллиона долларов. С таким заявлением выступил генерал американской армии Дэвид Перкинс . Ролик с его выступлением был опубликован на YouTube

«Это сработало, они его достали. У квадрокоптера за 200 долларов с Amazon.com не было шансов против Patriot», — заявил Перкинс.

Перкинс выразил сомнения в эффективности подобных действий. Генерал заявил, что «на месте врага накупил бы побольше этих квадрокоптеров, чтобы у них закончились все ракеты Patriot».

Перкинс не стал уточнять, о какой из стран-союзниц США идет речь.