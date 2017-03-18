В Эстонию прибыло первое крупное подразделение батальона НАТО

Первое крупное подразделение международного батальона НАТО в составе 130 военнослужащих Великобритании в пятницу вечером прибыло в Эстонию, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

На саммите в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве — Германия, в Эстонии — Великобритания, а в Польше — США.

"Военный самолет с группой военнослужащих Великобритании в составе 130 человек приземлился на авиабазе Эмари под Таллином вечером в пятницу. В церемонии встречи принял участие министр обороны Эстонии Маргус Цахкна. Британские военнослужащие отправляются с авиабазы в военный городок Тапа на место постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

В Эстонии уже находятся 80 британских военнослужащих, которые вместе с эстонскими коллегами готовятся к приему подразделений НАТО.

В последующие недели ожидается прибытие из Великобритании и Франции военнослужащих и боевой техники, в том числе танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок. Развертывание батальона в Эстонии планируется завершить в первой половине апреля. Личный состав сил НАТО будет прибывать в Эстонию самолетами через авиабазу Эмари, техника — по железной дороге и по морю через порт Палдиски.

В составе батальона НАТО в Эстонии будут 1,2 тысячи человек. В него войдут 800 солдат из Великобритании, остальные — из Франции и Дании. Великобритания выделяет боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также выделит тяжелую боевую технику — танки Leclerc и бронетранспортеры. Батальон разместится в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.