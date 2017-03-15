Демократическая Европа наступает на свободу совести мусульманок

Европейский суд разрешил работодателям запрещать ношение хиджабов на рабочем месте, если в правилах компании прописан «нейтральный» дресс-код. Решение суда касается не только мусульманской атрибутики, но и «любых политических, философских или религиозных» элементов одежды. Пытаясь сыграть на антимигрантских настроениях, власти европейских стран идут на популистские шаги, такие, как запрет хиджабов или мусульманских купальников, полагают эксперты. RT изучил эффективность принятия подобных мер в странах ЕС

Высшая инстанция суда Европейского Союза закрепила за работодателями право запрещать ношение хиджабов на рабочем месте. Правда, это возможно только в том случае, если общие правила компании предписывают сотрудникам выглядеть нейтрально. Кроме того, такие ограничения не могут вводиться по просьбе клиентов.

Решение суда касается не только мусульманской атрибутики. В нём говорится о «любых политических, философских или религиозных» элементах одежды. Однако в первую очередь этот запрет коснется именно жительниц ЕС, исповедующих ислам. В Европе не первый год кипят страсти из-за платков, которыми закрывают волосы и шею религиозные мусульманки.

Миграционный кризис, захлестнувший Старый свет в результате войн в Северной Африке и на Ближнем Востоке, спровоцировал рост право-консервативных настроений. Европейцы чрезвычайно раздражены наплывом мигрантов. И дело даже не в количестве беженцев, а в культурной пропасти, разделяющих их и коренных европейцев. Ситуацию многократно усугубляет политика европейских властей, не желающих признавать свои ошибки в миграционной сфере.

Известно, что правоохранительные органы ряда европейских стран отказывались возбуждать уголовные дела против мигрантов, а статистику по преступлениям, совершённым беженцами, власти старались не афишировать.

Например, в Германии большинство преступников-мигрантов были не найдены, а даже те, кто попал в поле зрения полиции, отделались небольшими санкциями. После событий в Кёльне, когда в ночь на 1 января 2016 года около сотни женщин подверглись нападению мигрантов, эксперты заговорили о «кризисе изнасилований» в Европе. По некоторым данным, до 90% таких преступлений остались без наказания.

Аналогичная ситуация сложилась в Швеции. В начале 2017 года шведский телеканал SVT2 снял сюжет о том, как власти страны замалчивают статистку по преступлениям, совершаемым мигрантами. Многим жителям страны приходится только догадываться о том, какую угрозу представляют для общественной безопасности приезжие. Лишённые точных данных люди склонны её либо преуменьшать, либо же, напротив, преувеличивать.

Дело не ограничивается только бытовой преступностью. Европейцы испытывают обоснованный страх перед террористической угрозой. Напомним, в ноябре 2015 года боевики «Исламского государства»* осуществили серию терактов в Париже. Жертвами террористической атаки стали 150 человек, ещё 350 получили ранения. В марте прошлого года взрывы прогремели в бельгийской столице, тогда от действий смертников ИГ погибли 35 человек. После этих терактов в Европе были усилены меры безопасности, а тема ограничения притока мигрантов стала актуальна, как никогда прежде.

Ещё один фактор — снижение темпов экономического роста, затронувшее большинство европейских стран. Эксперты прогнозируют для Евросоюза и США затяжной экономический спад. Ряд экономик еврозоны не могут выбраться из долгового кризиса, начавшегося семь лет назад. Несмотря на устойчивое положение ведущих стран ЕС, в целом доминирует пессимистичный настрой. При этом ни для кого не является секретом, что большинство беженцев едут в Европу ради повышения собственного благосостояния. В совокупности перечисленные факторы привели к росту неприязни по отношению к мигрантам.

Социологические опросы свидетельствуют о том, что сегодня почти половина жителей Германии и других европейских стран хотели бы закрыть границы ЕС для беженцев. Одновременно отмечается рост популярности право-консервативных партий. К примеру, во Франции предвыборный рейтинг лидера Национального фронта Марин Ле Пен составляет 27%, что делает её фаворитом гонки. Антимигрантские настроения распространяются и в других европейских странах, например, в Нидерландах. На парламентских выборах 15 марта одним из фаворитов является Партия свободы, лидер которой Герт Вилдерс обещает запретить ношение хиджабов и поставить вне закона Коран.

Следует признать, что отрицательное отношение к миграции со стороны европейского населения имеет под собой все основания. Нападки на хиджабы и буркини являются наиболее простым выходом накопившейся агрессии.

Парадокс, но власти, организовавшие для мигрантов (преимущественно, мужчин) условия безнаказанности вместе с тем нередко поддерживают запрет женских платков, видя именно в них некий вызов европейским традициям.

Борьба с платками По нормам ислама женщина может оставлять открытыми ступни, кисти рук и лицо. Хиджаб — одежда, соответствующая этой норме, хотя в обиходе хиджабом обычно называют только сам платок, повязываемый на голову и шею. Закрывать лицо при этом не обязательно. Никаб — головной убор, закрывающий не только голову, но и лицо, и оставляющий лишь прорезь для глаз, так же, как паранджа, обязан своим появлением не нормам шариата, а скорее народным традициям некоторых восточных государств. Нередко эти виды женской одежды путают. Если запрет головных уборов, закрывающих лицо, можно объяснить соображениями безопасности, то по отношению к хиджабу этот аргумент «не работает».

Ношение никаба и паранджи в общественных местах было запрещено в 2011 году властями Франции и Бельгии. Правда, инициатор запрета Николя Саркози , занимавший в то время пост президента Франции, объяснил это решение не требованиями общественной безопасности, а тем, что такая одежда, якобы, «унижает достоинство женщин».

Европейские феминистки объявили настоящую войну хиджабу, называя его «символом порабощения женщин». Колоссальный скандал разгорелся в Швеции после того, как в прессе появились снимки членов шведской правительственной делегации в платках — чиновницы надели их во время визита в Иран. Глава Либеральной партии Ян Бьёрклунд заявил, что власти Ирана нарушают права женщин, поэтому министр торговли Швеции Анн Линде, а также другие женщины из делегации должны были проявить принципиальность и отказаться от платков.

Мысль о том, что верующие женщины могут добровольно носить платок, при этом не допускается в принципе, как и то, что обратиться в ислам могут и коренные европейки — в конце концов, ислам является одной из трех авраамических религий, наряду с христианством и иудаизмом.

«Хиджабофобы пытаются проталкивать ту точку зрения, что исламский дресс-код девушкам навязывают их семьи. Это абсолютно не так, — отметила в интервью RT востоковед, публицист Анастасия Ежова. — Напротив, есть чрезвычайно много примеров, когда новообратившиеся мусульманки или даже этнические мусульманки-дочери не соблюдающих шариат родителей начинают носить хиджаб, и это встречает резкое неприятие со стороны их родителей, вплоть до изгнания из дома, побоев, изъятия зарплаты или просто насмешек и негативного давления. И даже в тех семьях, где девушки носят хиджаб скорее в качестве дани традиции, потому что так делали их мамы и бабушки, они почувствуют себя некомфортно, если их будут заставлять раздеваться».

Чрезмерно приличные купальники В прошлом году во Франции разгорелся скандал из-за буркини — специального костюма, в котором мусульманки могут купаться на общих пляжах. Летом запрет на его использование ввели местные власти нескольких приморских городов Франции, впоследствии эти меры поддержал премьер-министр страны «Для соблюдающей нормы шариата мусульманки снять хиджаб — все равно, что для светской женщины раздеться до нижнего белья в публичном месте. Это унижение и моральная травма», — добавляет востоковед.В прошлом году во Франции разгорелся скандал из-за буркини — специального костюма, в котором мусульманки могут купаться на общих пляжах. Летом запрет на его использование ввели местные власти нескольких приморских городов Франции, впоследствии эти меры поддержал премьер-министр страны Мануэль Вальс

«Буркини — это трансляция политического проекта, общества, несогласного с идеологией, которое основано, в частности, на порабощении женщин», — заявил Вальс в интервью изданию La Provence.

Ещё более категоричен в своих высказываниях был мэр Канн Давид Лизнар, который назвал буркини «символом исламского экстремизма».

Однако уже через несколько дней управление Верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к Парижу с требованием отменить запрет на мусульманский купальник. Представитель ООН Руперт Колвилл назвал это ограничение «глупым», добавив, что подобные меры только разжигают религиозную вражду. В результате запрет был отменен.

Пустой популизм

Складывается впечатление, что подобными иррациональными запретами европейские власти пытаются замаскировать собственное бессилие и неспособность решить миграционные проблемы. При этом страдают не террористы или насильники, а женщины, чьё право на свободу совести, фактически, нарушается.

«Есть два аспекта: с одной стороны, каждое учреждение, образовательное, или коммерческое, имеет право на внутренний дресс-код. Для этого решение суда не требуется, это вопрос внутреннего регулирования, — отметил в беседе с RT исламовед, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев . — А с другой стороны, борьба с хиджабами и буркини, по идее, должна быть направлена на ваххабитов, тех, кто занимается террористическими атаками в Европе. Но на практике страдают от этих запретов как раз нормальные мусульмане, которые отправляют своих женщин на работу или на пляж».

Запрет мусульманских купальников на пляжах никак не затронет ваххабитов — они своих женщин в принципе никуда не отпускают, и на работу у ваххабитов женщины тоже не устраиваются в те места, где могут запретить носить платки. Подобные запреты проистекают из-за невежества, и бьют по нормальным мусульманам, считает эксперт.

Европейские власти сначала создали миграционный кризис, а теперь пытаются снять с себя ответственность за его издержки при помощи популистских мер. Эксперты считают, что подобные шаги вряд ли помогут решить реальные проблемы, такие, как высокий уровень преступности в мигрантской среде.

Существует ещё один аспект проблемы — запрет на ношение религиозной атрибутики (в том случае, если она не мешает окружающим) вступает в противоречие с нормой о свободе вероисповедания, закреплённой Всеобщей декларацией прав человека.

По мнению Анастасии Ежовой, ошибочно считать, что Европа — это какое-то сугубо толерантное пространство, пронизанное искренним уважением к разнообразным взглядам, верованиям и практикам.

«Либеральное общество задает ряд приемлемых социальных ролей и возможностей, и если сделать шаг влево или вправо — за этим последуют жесткие санкции», — подчеркнула она.

«Базовые принципы, связанные со свободой совести, трактуются в Европе так, как это выгодно властям, — считает Силантьев. — Они сами определяют, что есть свобода вероисповедания и совести. Если в какой-то момент европейским властям выгодно бороться с исламофобией, будет доминировать один подход. А если ориентиры изменятся — то совсем другой».

*«Исламское государство» (ИГ) — запрещённая в России террористическая организация.