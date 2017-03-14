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СМИ сообщили, как следующие 48 часов могут изменить мир
В ближайшие 48 часов мир может сильно измениться. Это связано с запуском процедуры Брексита, парламентскими выборами в Нидерландах и грозящим США банкротством. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
«Еще 48 часов, и мир станет немного другим. То, что произойдет в течение следующих двух дней, вероятно, будет иметь последствия. Для глобальных рынков — и, следовательно, для наших денег. Для немецкой политики, которая, возможно, столкнулась с беспрецедентным вызовом. Европа может изменить свое лицо, а мировая держава рискует стать банкротом», - говорится в материале.
Журналисты отмечают, что до сегодняшнего дня Великобритания формально не находилась в процессе выхода из Европейского союза. Однако 13 марта парламент Великобритании принял закон по Брекситу, что позволяет правительству Соединенного Королевства начинать процесс выхода из объединения. Теперь закон должна подписать королева Елизавета II. Аналитики предсказывают, что процесс по выходу королевства из ЕС начнется в конце марта. Остается неизвестным, какую сумму власти ЕС потребуют от властей Великобритании за выход из объединения. Важнейшим фактором в сохранении экономической стабильности на острове станет реакция инвесторов на Брексит.
15 марта 2017 года в Нидерландах пройдут парламентские выборы, главным фаворитом на которых считается лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс. Эксперты прогнозируют эффект домино по всей Европе в случае победы правых популистов. 15 марта Федеральная резервная система США, по прогнозам экспертов, повысит процентную ставку, что может привести к непредсказуемому эффекту. В 1974, 1987, 2000 и 2008 годах фондовые рынки обрушивались после повышения ставок ФРС. Сегодня, подчеркивают журналисты, риски как никогда высоки.
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