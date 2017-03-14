СМИ сообщили, как следующие 48 часов могут изменить мир

В ближайшие 48 часов мир может сильно измениться. Это связано с запуском процедуры Брексита, парламентскими выборами в Нидерландах и грозящим США банкротством. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt

«Еще 48 часов, и мир станет немного другим. То, что произойдет в течение следующих двух дней, вероятно, будет иметь последствия. Для глобальных рынков — и, следовательно, для наших денег. Для немецкой политики, которая, возможно, столкнулась с беспрецедентным вызовом. Европа может изменить свое лицо, а мировая держава рискует стать банкротом», - говорится в материале.

Журналисты отмечают, что до сегодняшнего дня Великобритания формально не находилась в процессе выхода из Европейского союза . Однако 13 марта парламент Великобритании принял закон по Брекситу, что позволяет правительству Соединенного Королевства начинать процесс выхода из объединения. Теперь закон должна подписать королева Елизавета II . Аналитики предсказывают, что процесс по выходу королевства из ЕС начнется в конце марта. Остается неизвестным, какую сумму власти ЕС потребуют от властей Великобритании за выход из объединения. Важнейшим фактором в сохранении экономической стабильности на острове станет реакция инвесторов на Брексит.