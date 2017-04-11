Опрос: американцы не хотят новых ударов по Сирии

Американцы незначительным большинством голосов поддерживают удар США по Сирии, нанесенный в ночь на 7 апреля, но повторения подобных бомбардировок не хотят. Это подтвердили опубликованные в понедельник результаты нового опроса общественного мнения, проведенного газетой The Washington Post и телекомпанией ABC.

В целом среди 900 совершеннолетних американцев, опрошенных с 7 по 9 апреля по всей стране, голоса сторонников и противников таких действий разделились в соотношении 51% к 40%. Но этот результат был достигнут благодаря поддержке операции подавляющим большинством республиканцев (86% к 11%). Демократы в большинстве своем высказались против ударов (59% к 37%), а голоса независимых разделились практически поровну (46% за и 45% против).

При этом 54% всех респондентов указали, что не хотят новых военных операций США против сирийского правительства. Публикация итогов исследования в The Washington Post проиллюстрирована фотографией антивоенного митинга под лозунгами "Руки прочь от Сирии!", "Остановить войну!", "Кровь сирийцев - на руках Вашингтона", "Деньги - на школы, рабочие места и медицину, а не на войну в Сирии!".

Организаторы опроса также отмечают, что после нанесения удара уровень доверия к способности президента США Дональда Трампа правильно руководить страной практически не изменился. У 25% доверие к нему укрепилось, у 28% - ослабло, у 43% - осталось прежним.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб.