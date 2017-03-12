В Донецке сообщили о смерти одного из лидеров республики

В социальных сетях сторонники ДНР бурно обсуждают новость о смерти одного из экс-лидеров самопровозглашенной республики Владимира Маковича.

Как написал Борис Борисов , Макович умер в Донецке. «Кто не знает, это тот самый человек, который 7 апреля 2014 года зачитывал народу «декларацию о государственной независимости» ДНР», — отметил он.

Близкие Маковича пояснили, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Предположительной причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Однако, кое-кто из жителей республики предположил, что здесь не обошлось без диверсионно-разведывательной группы.

Как отмечается, Макович, во время организации «русской весны» в 2014 году, активно выступал на митингах на центральной площади города и был одним из любимых персонажей пожилых участников мероприятий. «Старики принимали его за своего, он хорошо умел говорить, убеждать. После его выступлений мотивированная толпа легко шла на захваты зданий», – написал в память о Маковиче дончанин Назар.

Напомним, в апреле 2014 Макович являлся спикером «народного совета ДНР». В июне того же года Маковича арестовали по подозрению в гибели журналиста Первого канала Анатолия Кляна. Как стало известно, именно он организовал поездку матерей солдат-срочников к воинской части, требуя отпустить их домой. Поездка состоялась ночью, автобус в темноте обстреляли, оператор федерального канала Клян, будучи без бронежилета, получил смертельное ранение в живот.

Около месяца Маковича держали под стражей, а потом – отпустили.