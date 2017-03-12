Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

В Батуми освободили задержанных водителей и их сторонников

В Батуми освободили задержанных водителей
Фото:
Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил об освобождении двух водителей, а также их четырех сторонников, задержание которых спровоцировало массовые беспорядки в Батуми, передает РИА "Новости".
Министр прибыл в город в срочном порядке после сообщений о стихийном митинге.
"Я учел просьбу председателя Аджарского правительства об освобождении задержанных лиц. Несмотря на освобождение, в отношении этих людей не прекращалось административное производство, и могу сказать, что они обязательно предстанут перед судом", — сказал он.
Ранее Власти Аджарии пообещали освободить задержанных в Батуми водителей.
Еще 6 источников
Аджария В мире
МВД
Георгий Мгебришвили
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости