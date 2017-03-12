В Батуми освободили задержанных водителей и их сторонников

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил об освобождении двух водителей, а также их четырех сторонников, задержание которых спровоцировало массовые беспорядки в Батуми, передает РИА "Новости".

Министр прибыл в город в срочном порядке после сообщений о стихийном митинге.

"Я учел просьбу председателя Аджарского правительства об освобождении задержанных лиц. Несмотря на освобождение, в отношении этих людей не прекращалось административное производство, и могу сказать, что они обязательно предстанут перед судом", — сказал он.

Ранее Власти Аджарии пообещали освободить задержанных в Батуми водителей.