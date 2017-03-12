В ходе беспорядков в Неаполе пострадали более 30 человек

В результате массовых беспорядков в итальянском Неаполе 34 человека получили травмы. Об этом сообщает La repubblica.

По данным газеты, из числа пострадавших 28 являются сотрудниками правоохранительных органов

Отмечается, что полицейские задержали шестерых человек. Трое из них были отпущены.

Ранее сообщалось, что в Неаполе протестуют против визита в город лидера оппозиционной правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.