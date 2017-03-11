На Украине испытали неизвестные противотанковые ракеты

Украинское конструкторское бюро «Луч» провело испытания новой партии ракет собственного производства. Они предназначены для уничтожения бронетехники, сообщает «Пресса Украины». http://uapress.info/ru/news/show/164039. Видео стрельб опубликовано на странице предприятия в Facebook . Как сообщается, ракеты попадают в цель на расстоянии 5 км.

В КБ рассказали, что испытания были проведены для заказчика, имя которого не сообщается. Ракеты оснащены современными средствами динамической защиты, они могут поражать зависшие вертолеты.