Марш «рассерженных белорусов» добрался до Пинска

В белорусском Пинске прошла очередная акция протеста «не тунеядцев» — так себя называют активисты, выступающие против налога с безработных. Кроме отмены декрета Лукашенко, протестующие требовали также проведения новых президентских выборов.

В соцсетях появились сообщения о задержании участников на подъездах к Пинску. Досмотр, действительно, был усилен, сообщил журналист «Белсат ТВ» Сергей Петрухин, приехавший на мероприятие из Гомеля. Но все, по его словам, прошло спокойно, даже несмотря на то, что митинг был несанкционированным:

Сергей Петрухин журналист «Белсат ТВ» «Когда мы приехали на поезде, нас сразу же сфотографировали сотрудники уголовного розыска. Людей было в пиковые моменты около тысячи человек, 500-600 было все время. Все было спокойно, люди у нас тихие. Люди жаловались журналистам, как плохо в Пинске жить, что нет работы, что ничего нет бесплатного — того, что декларирует государство. Мужья уезжают в Россию на заработки, семьи распадаются. Ну и, я так понял, что основной целью у милиционеров было задержать Максима Филипповича, гомельского блогера. И он благополучно уехал. Для многих было очень важно выйти, даже ничего не говорить, а побыть на площади, показать своим присутствием, что мы не согласны. Для белоруса, я считаю, даже просто выйти на площадь — это уже себя поломать, и уже он считается смелым человеком».

Аналогичное мероприятие прошло в пятницу в другом белорусском городе — Молодечно. Там милиция задержала двух оппозиционных лидеров: главу Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько и председателя движения «За Свободу» Юрия Губаревича. В субботу их арестовали на 15 суток.

В воскресенье марш «не тунеядцев» должен пройти сразу в трех городах: Бобруйске, Рогачеве и Орше. Президент Белоруссии Александр Лукашенко , в пятницу подводя итоги работы правоохранительной системы страны, заявил, что в связи с митингами против налога с безработных спецслужбы должны работать на упреждение:

Александр Лукашенко президент Республики Беларусь «Без КГБ мы никогда не упредим вынашиваемые антигосударственные замыслы отдельными лицами в «пятой колонне». А может быть, и «пятой колонной» в целом. Да, МВД располагает тоже определенными возможностями. Но все-таки КГБ, прежде всего, должны этим заниматься. Мы должны работать на упреждение. Знаете, можно отвернуть на площади голову и тысяче, и двум тысячам отморозков, но это плохо. Надо работать на упреждение: до того, как».

В конце этой неделе Лукашенко отсрочил взимание налога «за тунеядство» на год, хотя заявил, что не намерен совсем отказываться от своего декрета. Президент Белоруссии потребовал также трудоустроить всех безработных белорусов до 1 мая. При этом жены и любовницы чиновников, по словам Лукашенко, должны выйти на работу до начала апреля.