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Самолет рейса "Лос-Анджелес – Париж" внезапно перенаправили в Нью-Йорк
Самолет, который следовал из Лос-Анджелеса в Париж, был перенаправлен в Нью-Йорк. Об этом сообщает официальный "Твиттер" сервиса Flightradar.
По последним данным, причиной этого стало плохое самочувствие пассажира. Дальнейшая информация уточняется.
DIVERSION @AirFrance #AF65 Los Angeles to Paris diverting to New York JFK pic.twitter.com/YWnnjPvaI2— Tom Podolec CTV News (@TomPodolec) 11 марта 2017 г.
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