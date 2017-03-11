Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Самолет рейса "Лос-Анджелес – Париж" внезапно перенаправили в Нью-Йорк

Самолет рейса «Лос-Анджелес-Париж» внезапно перенаправили в Нью-Йорк
Фото:
Самолет, который следовал из Лос-Анджелеса в Париж, был перенаправлен в Нью-Йорк. Об этом сообщает официальный "Твиттер" сервиса Flightradar.
По последним данным, причиной этого стало плохое самочувствие пассажира. Дальнейшая информация уточняется.
В мире Происшествия США Стиль жизни
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости