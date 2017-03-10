СМИ: флот «кораблей-призраков» движется к берегам Европы

К территориальным водам Европейского союза приближаются сотни «кораблей-призраков» из Сирии и Ливии. Суда, отключившие свои GPS-устройства, могут перевозить оружие или людей. Об этом сообщает издание Daily Mail

С начала 2017 года порядка 2850 кораблей отключили GPS-маяки и взяли курс к берегам европейских государств. С отключенным устройством отследить направление судна становится невозможно.

Зачастую GPS отключают для того, чтобы снизить риск столкновения с пиратами в небезопасных водах. При этом в настоящий момент берегов Великобритании достигли около 45 кораблей, капитаны которых так не включили маяки.

Журналисты предполагают, что суда могут принадлежать террористам.