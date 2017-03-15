Захарченко о блокаде Донбасса: это внутренняя борьба за власть в Киеве

Самопровозглашённая Донецкая народная республика не намерена снимать запрет на вывоз продукции и сырья на подконтрольные Киеву территории до тех пор, пока Украина не выполнит минские соглашения. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«Решение Порошенко и СНБО — это внутренняя история бывшей Украины. Точнее, это факт внутренней борьбы за власть в Киеве, которую Порошенко, похоже, проигрывает. К нам это уже не имеет никакого отношения», — приводит Донецкое агентство новостей слова Захарченко.

Глава ДНР отметил, что в ответ на блокаду Донбасса был введён запрет «на вывоз на территорию бывшей Украины нашей продукции и нашего сырья».

«Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся, пока Киев не выполнит свои обязательства по минским соглашениям. И прежде всего политическую часть», — подчеркнул Захарченко.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что все транспортные пути в самопровозаглашённые Донецкую и Луганскую народные республики будут перекрыты.

Также сообщалось, что СНБО принял решение о прекращении перемещения грузов через линию разграничения в Донбассе.