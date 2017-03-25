NYT: Вашингтон проверяет данные о гибели 200 мирных жителей при авиаударах США

Пентагон проверяет информацию о гибели примерно 200 мирных жителей в результате нанесенных США ударов с воздуха в районе иракского города Мосул. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The New York Times.

Как отмечает издание, о гибели гражданских лиц сообщили местные жители. Начало проверок на этот счет подтвердили представители действующей в Ираке и Сирии коалиции во главе с США, которая наносит удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В статье говорится, что, как сообщил представитель коалиции полковник Джозеф Скрокка, расследование касается авиаударов, которые предположительно могли быть нанесены в период с 17 по 23 марта.

Авиация коалиции оказывает поддержку правительственным силам Ирака в операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого боевиками. Ее наземная фаза началась 17 октября 2016 года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом.

В операции участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции.