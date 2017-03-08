Мемориал жертвам Холокоста уничтожен в Одессе

Группа неизвестных разрушила мемориал жертвам Холокоста, расположенный на новом Еврейском кладбище в Саврани Одесской области, передает Интерфакс.

«Как сообщил директор одесского музея Холокоста Павла Козленко на днях на новом еврейском кладбище в Саврани (Одесская область) полностью уничтожили мемориал жертвам Холокоста. Мемориал был разбит вдребезги, до малейшего кирпичика», - приводит издание слова главы общественной организации «Украинский еврейский комитет» Эдуарда Долинского.

В настоящее время официального подтверждения информации нет.

В то же время, ряд СМИ Украины отмечает, что памятник оказался разрушен «от старости и природных причин» и вандалы не имеют к этому отношения.