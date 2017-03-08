Украинки грудью встали за 8 Марта: на одном из телешоу высмеяли инициативу по отмене праздника

Украинки на одном из местных телешоу высмеяли предложение ряда чиновников отменить празднование 8 Марта в стране.

Девушки исполнили песню, в которой указали на главные проблемы страны, с которыми нужно бороться, например, серьезное недофинансирование медицины. По их словам, борьба с "врагом государства" – Международным женским днем, никак не поможет Украине во время кризиса.

Напомним, ранее ряд украинских чиновников выступающих за декоммунизацию предложили забрать у 8 Марта статус государственного праздника.