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Трамп: Россия восемь лет «давила» Обаму

Трамп: Россия восемь лет «давила» Обаму
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия в течение восьми лет «давила» бывшего главу США Барака Обаму. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.
«На протяжении восьми лет Россия «давила» президента Обаму, становясь сильней и сильней, взяла Крым и увеличила количество ракет. Слабый!» — написал Трамп.
15 февраля Дональд Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что бывший президент США допустил присоединение Крыма к России. Он назвал экс-главу Белого дома «слишком мягким по отношению к России».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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