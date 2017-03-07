Трамп: Россия восемь лет «давила» Обаму

«На протяжении восьми лет Россия «давила» президента Обаму, становясь сильней и сильней, взяла Крым и увеличила количество ракет. Слабый!» — написал Трамп.

For eight years Russia "ran over" President Obama, got stronger and stronger, picked-off Crimea and added missiles. Weak! @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 марта 2017 г.

15 февраля Дональд Трамп уже обвинял Барака Обаму в том, что бывший президент США допустил присоединение Крыма к России. Он назвал экс-главу Белого дома «слишком мягким по отношению к России».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.