Меркель жестко ответила Эрдогану

«Такие неуместные заявления, собственно говоря, всерьез нельзя комментировать. Их вообще ничем нельзя оправдать, в том числе, агитацией за референдум по введению президентской системы в Турции», - заявила Меркель.

Свое заявление Меркель сделала на праздновании юбилея гуманитарной организации Wellcome gGmbH, занимающейся адаптацией беженцев. Политик подчеркнула, что выступления иностранных политиков в Германии возможны только в том случае, если это не противоречит законодательству ФРГ. Слова турецкого президента, по мнению канцлера, «дисквалифицируют сами себя» и «преуменьшают тяжесть преступлений, совершенных национал-социалистами».

В Германии власти ряда городов запретили агитировать проживающих в ФРГ турецких граждан за предложенные Эрдоганом поправки в конституцию страны. В частности, власти города Гаггенау запретили выступление турецкого министра юстиции. 5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Германия и близко не стоит к демократии, а ваши (властей ФРГ – прим. Рамблер/новости) решения не отличаются от нацистской политики прошлого».

16 апреля в Турции пройдет конституционный референдум, на который вынесен вопрос об одобрении 18 поправок в конституцию страны. Изменения предусматривают переход от парламентской формы правления к президентской республике, отмену должности премьер-министра и реформирование Верховного совета судей и прокуроров.