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Фийон останется кандидатом в президенты Франции
Председатель Сената Франции Жерар Ларше заявил, что Франсуа Фийон останется кандидатом в президенты от Республиканской партии, и что внутренние споры в партии удалось уладить, сообщает Reuters со ссылкой на участника встречи.
«Вопрос закрыт», - приводит агентство слова Ларше.
Ранее сообщалось, что кандидатуру бывшего премьер-министра Франции Алена Жюппе рассматривали как возможную замену Фийону в связи со скандалом вокруг его жены. Издание Le Figaro позднее сообщило, что Жюппе отказался от участия в президентских выборах.
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