Ляшко обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Украины

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко назвал заявление посольства США о необходимости скорейшего создания в стране антикоррупционного суда вмешательством в её внутренние дела.

«Посольство США настаивает на создании антикоррупционного суда в Украине. Посольство США предлагает кандидатуру аудитора деятельности НАБУ. Это бесцеремонное вмешательство во внутренние дела Украины!» — написал Ляшко в своём Facebook.

По его мнению, ни одно уважающее себя суверенное государство никогда бы не позволило ничего подобного иностранному посольству или правительству.

«Когда украинская власть соглашается на такое вмешательство, она унижает украинцев», — добавил политик.

Кроме того, Ляшко высказался за построение на Украине «жёсткой вертикали власти, ответственной перед гражданами».

Ранее посольство США на Украине призвало украинских властей заняться вопросом создания в стране антикоррупционного суда.