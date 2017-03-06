Погибший в Сирии россиянин служил в «группе Вагнера»

Военнослужащий Иван Слышкин, убитый в Сирии снайпером, служил в частной военной компании Вагнера, сообщает РБК

По данным источников издания, Слышкин тренировал сирийских военных.

Как сообщала "Фонтанка" , частная военная компания Вагнера принимала участие в вооруженном конфликте на территории Луганской народной республики, потом была перебазирована в Сирию. Командиры и бойцы "группы Вагнера" никогда не дают интервью, их фотографии с трофеями не появляются в социальных сетях. «Группа Вагнера» получила свое название по позывному руководителя отряда.

О гибели Слышкина сообщила интернет-газета Znak.com. Его тело доставили в Озерск друзья. Похороны военнослужащего состоялись в городе 2 марта, в день его рождения. На мемориальном памятнике указано, что молодой человек погиб 12 февраля 2017 года. В траурной церемонии приняли участие около 100 человек.

Ранее Слышкин служил в Чечне. Чтобы заработать деньги на свою свадьбу, молодой человек отправился добровольцем в Сирию. Он имел награды «За службу на Северном Кавказе», «За мужество», «За отвагу».