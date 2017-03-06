Израиль недосчитался евреев

В Тель-Авиве опубликовали исследование, согласно которому на территориях, включающих в себя Израиль, Западный берег и сектор Газа, евреев проживает меньше, чем арабов. Автор доклада, бывший замглавы Совета национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих, полагает, что в свете этих данных идеи правых кругов, в том числе премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху , о создании сугубо еврейского государства становятся сложнореализуемыми. Эксперты пока не склонны увязывать демографию и урегулирование палестино-израильского конфликта, но в будущем эти два фактора будут идти бок о бок.

Как говорится в документе, с которым ознакомились «Известия», количество евреев в Израиле и на Западном берегу составляет 59% от общего числа населения. Но если учесть еще и жителей сектора Газа, откуда в соответствии с планом одностороннего размежевания Тель-Авив в 2006 году вывел все еврейские поселения и подразделения армии, то число арабов превысит 50%. При этом главная проблема, по мнению Чака Фрейлиха, кроется даже не в растущем дисбалансе, а в увеличении количества населения.

— К 2050 году в Израиле и на Западном берегу будут проживать 18 млн человек. С сектором Газа — 21 млн, — приводят слова исследователя арабские СМИ. — Учитывая снижение среднего количества рождений на одну палестинскую женщину, нынешний баланс (между количеством евреев и арабов) будет в целом поддерживаться. При сохранении израильского контроля над Западным берегом порядка 43% граждан не будут евреями.

Чак Фрейлих добавил, что отказ от притязаний на палестинские территории позволит Израилю сохранить «еврейский характер» государства.

Как пояснил в беседе с «Известиями» израильский политолог Авигдор Эскин, демографические проблемы не пугают руководство страны. Вместе с тем вопрос сосуществования евреев и арабов упирается в позицию палестинцев.

— После того как Израиль ушел из сектора Газа, демографическая ситуация у нас улучшилась. Более того, по рождаемости в последнее время мы обогнали арабов, проживающих на наших территориях. В среднем на одну семью у нас приходится 3,4 ребенка. Но дело не в демографии. Причина того, почему идея двух государств неосуществима, заключается в том, что палестинцы требуют полностью очистить Западный берег от еврейского населения, а Израиль, по их мнению, должен быть двунациональным государством, где проживают в том числе и арабы, — сказал эксперт.

За политическими разногласиями скрываются и очевидные проблемы, с которыми как Израиль, так и Палестина могут столкнуться уже в обозримом будущем.

«Быстрый рост количества людей должен беспокоить всех нас, — говорится в докладе Чака Фрейлиха. — Перенаселение приведет к серьезным проблемам в планировании городов, сохранении окружающей среды и ряду других».

Сейчас население Палестины, согласно данным Центрального статистического бюро страны, превышает 4,8 млн человек. Эти данные включают в себя проживающих как на Западном берегу, так и в секторе Газа. В Израиле, по официальным сведениям, живет более 8,5 млн человек. Из них порядка 1,8 млн — арабы.

Преподаватель Открытого университета Аль-Кудс в Рамаллахе, вице-президент Общества палестинско-российской дружбы Мухаммед Асаад аль-Эвейви не согласился, что первенство в вопросе рождаемости — за евреями.

— Количество рождений на одну женщину у арабов выше. Отсюда и то, что их больше, — сказал собеседник «Известий». — А проблем с урегулированием конфликта вообще не было бы, если бы не позиция властей Израиля, которые подчеркивают его еврейский характер. Построение государства на национальном принципе — совершенно неприемлемый подход.