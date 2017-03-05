Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Киев принял новый порядок ввоза товаров с терртории Донбасса
Правительство Украины опубликовало новые правила ввоза и вывоза товаров на Донбассе. Новый режим перемещения товаров через линию соприкосновения распространяется на физические лица и компании. Компания, ввозящая или вывозящая товары, должна входить в особый список. В него включат только те компании, которые стоят на налоговом учете Украины.
В документе отдельно оговариваются перевозки угля, продукции металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры Власти страны будут решать, кому дадут право возить эти товары через линию соприкосновения.
Кроме того, запрещено перемещать все остальные товары, кроме продуктов, лекарств, медицинских изделий в составе гуманитарных грузов. Товары (за исключением гуманитарных грузов) можно возить только железнодорожным транспортом.
Подчеркивается, что правоохранительные органы совместно с «общественностью и волонтерами» будет противодействовать незаконному перемещению товаров. Таким образом, власти пошли на уступки радикальным националистам, которые блокируют сейчас ряд автотрасс и железнодорожных путей, ведущие в Донбасс.
Оставить комментарий