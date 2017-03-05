Киев принял новый порядок ввоза товаров с терртории Донбасса

Правительство Украины опубликовало новые правила ввоза и вывоза товаров на Донбассе. Новый режим перемещения товаров через линию соприкосновения распространяется на физические лица и компании. Компания, ввозящая или вывозящая товары, должна входить в особый список. В него включат только те компании, которые стоят на налоговом учете Украины.

В документе отдельно оговариваются перевозки угля, продукции металлургической, горно-обогатительной, угледобывающей и энергогенерирующей отраслей, объектов критической инфраструктуры Власти страны будут решать, кому дадут право возить эти товары через линию соприкосновения.

Кроме того, запрещено перемещать все остальные товары, кроме продуктов, лекарств, медицинских изделий в составе гуманитарных грузов. Товары (за исключением гуманитарных грузов) можно возить только железнодорожным транспортом.