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СМИ: у Трампа может появиться неожиданный советник
Бывший премьер Британии Тони Блэр, возможно, будет работать в команде Дональда Трампа. Ему предстоит поехать с миссией мира на Ближний Восток, сообщает Daily Mail. Издание пишет, что Блэра хотят сделать спецпосланником Трампа в этом непростом регионе. Экс-премьер уже провел несколько секретных переговоров с Джаредом Кушнером, зятем и старшим советником Трампа.
«Если Трамп предложит Блэру новый пост, это будет означать удивительное возвращение на международную арену человека, чья репутация была порвана в клочья после войны в Ираке», - пишет Daily Mail.
Представитель Блэра назвал информацию о переговорах в Белом доме выдумкой.
Ранее Тони Блэр уже работал спецпосланником мира и занимался мирным урегулированием арабо-израильского конфликта.
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