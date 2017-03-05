СМИ: у Трампа может появиться неожиданный советник

«Если Трамп предложит Блэру новый пост, это будет означать удивительное возвращение на международную арену человека, чья репутация была порвана в клочья после войны в Ираке», - пишет Daily Mail.

Представитель Блэра назвал информацию о переговорах в Белом доме выдумкой.

Ранее Тони Блэр уже работал спецпосланником мира и занимался мирным урегулированием арабо-израильского конфликта.