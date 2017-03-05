СМИ: должность пресс-секретаря Госдепа займет журналистка Fox News

Журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт (Heather Nauert) назначена на должность пресс-секретаря госдепартамента США , передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечает агентство, 47-летняя Нойерт — журналистка одной из любимых передач президента США Дональда Трампа "Fox & Friends" — приняла предложение на этой неделе. Об этом сообщили источники на условиях анонимности, поскольку соответствующее решение еще не было объявлено официально.

Ранее сообщалось, что регулярные брифинги госдепа США, приостановленные незадолго до инаугурации нового президента, возобновятся 6 марта.

Трамп не раз положительно отзывался о "Fox & Friends". Однажды он заявил, что является фанатом этого шоу уже "долгое время".