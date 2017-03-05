Глава МИД Австрии предложил создать в Грузии центры ЕС для приема беженцев

Глава МИД Австрии Себастьян Курц предложил создать центры Евросоюза для приема беженцев за границами блока, например в Грузии или на Западных Балканах.

"Нам нужны центры для беженцев за пределами ЕС, которые управлялись бы совместно с УВКБ ООН. Где именно они будут находиться — не так важно. Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — заявил министр в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Курц вновь выступил с критикой миграционного курса канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией . В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше", — объяснил он.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.