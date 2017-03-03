В НАТО заявили, что "фейковые" новости могут приравнять к атаке на альянс

Заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе британский генерал Адриан Брэдшоу не исключил, что "фейковые" новости, кибервзломы и политическое воздействие против одной из стран НАТО могут быть расценены как акт агрессии против всего Североатлантического альянса, пишет газета Times.

По словам Брэдшоу, подобные действия могут попадать под пятую статью договора НАТО о коллективной безопасности, в которой говорится, что нападение на одного из членов альянса является нападением на весь блок НАТО.

Отвечая на вопрос издания, распространяется ли пятая статья НАТО на дезинформацию или вмешательство в выборы, Брэдшоу сказал: "Это политическое решение, но не исключено, что агрессия, неприкрытая агрессия, и не только в военной области, может попадать под пятую статью".

Обвинения России в попытке вмешательства в ход выборов президента США выдвигали спецслужбы страны при администрации Барака Обамы , однако никаких доказательств представлено не было. В Москве категорически отрицают эти обвинения и называют их безосновательными и голословными.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность возросшим числом хакерских атак на объекты альянса и заявил, что НАТО готово задействовать статью о коллективной самообороне при кибернападениях. Столтенберг также подчеркнул, что альянс не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО.