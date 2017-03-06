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Опубликовано видео конфликта Трампа с Бэнноном
Опубликовано видео спора президента США Дональда Трампа и главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. Эмоциональную дискуссию засняли журналисты телеканала СNN.
По словам источников телеканала, спор разгорелся из-за обвинений генпрокурора Джеффа Сешенса в связях с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Во время этой встречи слышалось «множество ругательств». А после этого Трампа «никто не видел» в тот день, так как глава государства был очень расстроен.
Также на встрече с Бэнноном присутствовали дочь президента Иванка Трамп, ее супруг Джаред Кушнер, который занимает пост старшего советника, и пресс-секретарь Белого Дома Шон Спейсер.
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