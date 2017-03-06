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СМИ: слова Трампа о прослушке стали неожиданностью для спецслужб
Фото: REUTERS
Слова президента США Дональда Трампа о том, что бывший глава государства Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании, застигли врасплох чиновников в органах внутренних дел Америки. Об прослушке Трамп написал на своей странице в твиттере.
Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, ведомственные должностные лица не могут понять, что именно Трамп имел в виду под своими словами. Также сообщается, что глава государства не стал проводить консультации с людьми, с которыми можно было посоветоваться перед публикацией такой важной записи.
Дональд Трамп написал в своем твиттере, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в его небоскребе. Чуть позже сотрудники ФБР потребовали опровергнуть данное заявление.
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