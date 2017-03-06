СМИ: слова Трампа о прослушке стали неожиданностью для спецслужб

Как сообщает RT со ссылкой на американские СМИ, ведомственные должностные лица не могут понять, что именно Трамп имел в виду под своими словами. Также сообщается, что глава государства не стал проводить консультации с людьми, с которыми можно было посоветоваться перед публикацией такой важной записи.

Дональд Трамп написал в своем твиттере, что бывший глава Белого дома Барак Обама прослушивал телефонные разговоры в его небоскребе. Чуть позже сотрудники ФБР потребовали опровергнуть данное заявление.